Ilgiorno.it - I corrieri della solidarietà. Pasti caldi direttamente a casa per tutti i nonni in difficoltà

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non solo con la voce. Spesso i volontari di Auser Monza e Brianza entrano nelle case degli anziani bisognosi anche in veste diche portano. Un’attività anche questa preziosa, svolta in stretta connessione con i servizi sociali del Comune. Sono in particolare due le sedi Auser che da anni hanno consolidato questo prezioso servizio, quelle di Besana e di Barlassina, dove ormai i volontari-sono diventati amici, anzi, forse addirittura figure familiari per le persone anziane che ricevono con grande gioia la loro visita, insieme aiche portano. "Abbiamo da 18 anni una convenzione con il Comune di Besana per il trasporto sociale e la consegna deiper chi ne ha diritto sociale – spiega Anna Nichele, presidente di Auser Besana –.