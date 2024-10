Husqvarna Motorcycle ritorna a EICMA (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Husqvarna Motorcycle torna a esporre a EICMA 2024. In occasione dell’evento internazionale dedicato agli amanti delle due ruote, Husqvarna Motorcycle celebrerà a EICMA 2024 il suo 110° anniversario. Si svolgerà dal 5 al 10 novembre 2024 la famosa fiera internazionale dedicata alle due ruote, ad EICMA 2024 sono previsti oltre 500.000 visitatori. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –torna a esporre a2024. In occasione dell’evento internazionale dedicato agli amanti delle due ruote,celebrerà a2024 il suo 110° anniversario. Si svolgerà dal 5 al 10 novembre 2024 la famosa fiera internazionale dedicata alle due ruote, ad2024 sono previsti oltre 500.000 visitatori.

Husqvarna Motorcycle ritorna a EICMA - Sarà presente all’edizione 2024 di EICMA, Husqvarna Motorcycle torna a esporre in occasione della famosa kermesse italiana ... (adnkronos.com)

Husqvarna Set For Five-Model Strong Appearance at EICMA - A statement from Husqvarna on its return to EICMA, said: “Returning to EICMA for the first time since 2019, Husqvarna Mobility is excited to be exhibiting its full, 2025 range of quality motorcycles ... (visordown.com)

Husqvarna hint at new electric enduro bike for 2025 - Husqvarna announces 2025 big news model reveal at the world’s largest motorcycle exhibition EICMA this November and hints at new electric enduro bike. (enduro21.com)