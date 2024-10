Metropolitanmagazine.it - Gucci, dopo Palus sarà Stefano Cantino a guidare la maison da gennaio 2025

(Di martedì 8 ottobre 2024) La società francese del lusso Kering ha annunciato il nuovo amministratore delegato del suo marchio,a succedere a Jean-François, a partire dal primoin, ed entrare a far parte del comitato esecutivo di Kering.era stato nominato ceo dinel luglio 2023, con l’incarico di «porre le basi per il prossimo capitolo della storia dellae di identificare nuovi talenti, tra cui il suo successore».riporterà a Francesca Bellettini, Kering deputy ceo responsabile per il Brand Development del gruppo «profondamente riconoscente a Jean-François per la sua dedizione e la sua lealtà adurante questo periodo di transizione» mentre punta super «restituire ala leadership che merita».