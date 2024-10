Grande Fratello, la crisi di Enzo Paolo Turchi: cosa succede con Carmen Russo (Di martedì 8 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi, uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello, ha vissuto negli ultimi giorni momenti di forte sconforto. Nonostante l’affetto dei suoi compagni e il ruolo di pilastro nel programma, tra allenamenti, coreografie e aneddoti sulla sua vita, il ballerino ha espresso la volontà di abbandonare il gioco. La causa principale? La mancanza dei suoi cari, in particolare di sua moglie Carmen Russo e di sua figlia Maria. Per tirare su il morale del ballerino, durante la puntata di lunedì 7 ottobre, il Grande Fratello ha organizzato una sorpresa: un incontro inaspettato con sua moglie Carmen Russo. L’arrivo di Carmen, preceduto da un improvviso “Freeze”, è stato un momento toccante. Carmen ha ribadito la stima e l’amore per suo marito, sottolineando la sua forza e il suo coraggio: “Ti amo alla follia”, ha dichiarato. Thesocialpost.it - Grande Fratello, la crisi di Enzo Paolo Turchi: cosa succede con Carmen Russo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024), uno dei protagonisti più amati del, ha vissuto negli ultimi giorni momenti di forte sconforto. Nonostante l’affetto dei suoi compagni e il ruolo di pilastro nel programma, tra allenamenti, coreografie e aneddoti sulla sua vita, il ballerino ha espresso la volontà di abbandonare il gioco. La causa principale? La mancanza dei suoi cari, in particolare di sua mogliee di sua figlia Maria. Per tirare su il morale del ballerino, durante la puntata di lunedì 7 ottobre, ilha organizzato una sorpresa: un incontro inaspettato con sua moglie. L’arrivo di, preceduto da un improvviso “Freeze”, è stato un momento toccante.ha ribadito la stima e l’amore per suo marito, sottolineando la sua forza e il suo coraggio: “Ti amo alla follia”, ha dichiarato.

