Dilei.it - Grande Fratello, “Helena è fidanzata”: fine del quadrilatero amoroso nella Casa

(Di martedì 8 ottobre 2024) Alberto De Pisis non ha fatto complimenti quando ha deciso di sganciare una notizia destinata a scaldare il gossip di Pomeriggio 5. Durante la trasmissione, l’ex concorrente delVip ha rivelato chePrestes, attualmentedel, potrebbe non essere così libera sentimentalmente come ha fatto credere. A quanto pare, ci sarebbe un affascinante ragazzo belgasua vita, conosciuto questa estate in una delle mete più glamour d’Europa. E lei conferma. A questo punto, oltre alle altre dinamiche, ilformato da Javier Martinez,Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è ufficialmente imploso. Tra loro sembra non esserci più alcuna possibilità di formare una coppia, anche se qualcuno tra i concorrenti, come da tradizione nel reality, afferma “mai dire mai”.