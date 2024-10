Giulia Salemi svela alcuni dettagli sulla gravidanza e ammette: “Sono scioccata…” (Di martedì 8 ottobre 2024) Come procede la gravidanza di Giulia Salemi? L’influencer racconta alcuni dettagli ai fan Tra voglie, nausee Giulia Salemi parla della dolce attesa, una cosa l’ha molto stupita Lo scorso luglio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato una bellissima novità ai loro tantissimi fan, aspettano il loro primo figlio, nascerà a gennaio e loro non vedono l’ora di conoscerlo. Giulia Salemi incinta Sui social la splendida influencer pubblica spesso scatti che la ritraggono col pancione, in dolce attesa è più bella che mai. Naturalmente il suo fisico sta cambiando giorno dopo giorno ma ai suoi seguaci ha rivelato che la trasformazione del suo corpo l’ha sorpresa positivamente. Sul suo profilo Instagram si è poi lasciata sfuggire altre rivelazioni sulla gravidanza. Bollicinevip.com - Giulia Salemi svela alcuni dettagli sulla gravidanza e ammette: “Sono scioccata…” Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Come procede ladi? L’influencer raccontaai fan Tra voglie, nauseeparla della dolce attesa, una cosa l’ha molto stupita Lo scorso luglioe Pierpaolo Pretelli hanno annunciato una bellissima novità ai loro tantissimi fan, aspettano il loro primo figlio, nascerà a gennaio e loro non vedono l’ora di conoscerlo.incinta Sui social la splendida influencer pubblica spesso scatti che la ritraggono col pancione, in dolce attesa è più bella che mai. Naturalmente il suo fisico sta cambiando giorno dopo giorno ma ai suoi seguaci ha rivelato che la trasformazione del suo corpo l’ha sorpresa positivamente. Sul suo profilo Instagram si è poi lasciata sfuggire altre rivelazioni

I primi regali per il figlio di Giulia Salemi : tutine azzurre personalizzate con dediche a mamma e papà - Il pancione di Giulia Salemi diventa giorno dopo giorno sempre più evidente e non sorprende che stia ricevendo già i primi regali per il "Prelemino" in arrivo: ecco gli adorabili accessori personalizzati che faranno parte dell'armadio del piccolo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giulia Salemi lancia una frecciatina a Francesco Monte e Tommaso Zorzi - cosa ha scritto - Giulia Salemi lancia una bella frecciatina a Francesco Monte e Tommaso Zorzi, mentre chiede alle sue fan consigli sul nome da dare al suo primogenito. Ecco cosa è successo sui social. (Comingsoon.it)

Giulia Salemi denuncia : “Il mio nome e la mia immagine utilizzati per fini poco chiari e illegali” - "Non voglio che il mio nome e la mia immagine vengano utilizzati per fini poco chiari o addirittura illegali". Con alcune IG stories, Giulia Salemi denuncia un'azienda che ha utilizzato un suo video per pubblicizzare un prodotto da lei utilizzato in uno dei suoi recenti contenuti social. Continua ... (Fanpage.it)