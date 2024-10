.com - Giovanni Toscano torna con il nuovo singolo Piccolo tornado

(Di martedì 8 ottobre 2024)do è ilche sancisce il ritorno di, cantautore e attore In un momento storico in cui si crede che il lavoro possa colmare ogni vuoto e rispondere a ogni mancanza,si interroga: «Come posso portare con me un po’ di questa meraviglia estiva nella vita di tutti i giorni?». Dopo aver dato unassaggio live durante le tappe di Bologna e Torino lo scorso settembre, è ufficiale:questo venerdì 11 ottobre condo (LaTarma Records; distribuito da ADA Music Italy), un brano delicato e quasi intimo, prodotto da Rootsie. Già disponibile in pre-save, ilriflette una profonda malinconia, ma anche una crescente consapevolezza riguardo l’amore, la vita e le scelte personali. «do è il racconto della mia estate.