Frosinone è il secondo capoluogo più naturale del Lazio (Di martedì 8 ottobre 2024) Città naturali, Frosinone si piazza al quarantasettesimo posto in Italia. La graduatoria è stata pubblicata da 3Bee in occasione della Giornata Mondiale dell'Habitat. La classifica delle città più naturali d'Italia rilasciata dalla nature tech restituisce una fotografia dettagliata dello stato

Frosinone - Vivarini per confermarsi : il Cittadella - gli indisponibili e Biraschi - Sicuramente partiranno molto forte pressando il portatore di palla e sono certo che si difenderanno altrettanto bene. Nel campionato di Serie B non si può fare a meno di queste caratteristiche. Io penso che, in questo momento, la cosa più importante è dare continuità allo stato di forma e di ... (Calcioweb.eu)

Serie B - 7° giornata : pari tra Sassuolo e Spezia - il Frosinone sbanca Cittadella - Ieri, sabato 28 settembre, tre gare e altrettanti pareggi: l'1-1 di Bari-Cosenza, con gli ospiti che pareggiano a cinque dalla fine dopo aver giocato per quasi metà partita con un uomo in più e i due 0-0 di Carrarese-Reggiana e nel big match del secondo posto tra Sassuolo e Spezia, con i liguri che ... (Sport.quotidiano.net)

Cittadella-Frosinone 1-2 - Gorini : “Atteggiamento sbagliato - nostra peggior partita” - Nel finale abbiamo provato il tutto per tutto, ma nel complesso il Frosinone ha giocato meglio. Oggi gli attaccanti non hanno dato il loro solito apporto. “Penso che abbiamo giocato la partita peggiore dell’anno. Dovremo analizzare gli errori per cercare di migliorare e di ripartire. Queste le ... (Sportface.it)