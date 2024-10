Forum scende ancora in campo. Ipotesi contro gli assi viari. C’è l’incontro pubblico (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Forum per la tutela ambientale e salute dei cittadini prosegue nel percorso di opposizione al progetto di realizzazione dei nuovi assi viari e invita i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica indetta per il 18 ottobre, alle ore 21 nella sala del Consiglio comunale di Capannori. "Abbiamo svolto con i Comuni di Capannori, Lucca e con la Regione Toscana - sottolineano gli esponenti del Forum per la tutela ambientale e salute dei cittadini - , appositi incontri dove abbiamo illustrato i contenuti della nostra petizione, che ha incassato il sostegno di ben 5mila firme certificate, al fine di bloccare lo sciagurato progetto dei nuovi “assi viari“, nonché aprire un confronto propositivo sul merito delle nostre proposte ad esso alternative. A conclusione dei tanti confronti, riteniamo necessario informare la cittadinanza sull’esito di questi incontri, in un’assemblea pubblica". Lanazione.it - Forum scende ancora in campo. Ipotesi contro gli assi viari. C’è l’incontro pubblico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilper la tutela ambientale e salute dei cittadini prosegue nel percorso di opposizione al progetto di realizzazione dei nuovie invita i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica indetta per il 18 ottobre, alle ore 21 nella sala del Consiglio comunale di Capannori. "Abbiamo svolto con i Comuni di Capannori, Lucca e con la Regione Toscana - sottolineano gli esponenti delper la tutela ambientale e salute dei cittadini - , appositi incontri dove abbiamo illustrato i contenuti della nostra petizione, che ha incassato il sostegno di ben 5mila firme certificate, al fine di bloccare lo sciagurato progetto dei nuovi ““, nonché aprire un confronto propositivo sul merito delle nostre proposte ad esso alternative. A conclusione dei tanti confronti, riteniamo necessario informare la cittadinanza sull’esito di questi incontri, in un’assemblea pubblica".

