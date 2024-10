Ficei Visconti | L’economia italiana cresce grazie al Sud ma la politica deve risolvere i problemi strutturali

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nonostante i ben noti limiti, negli ultimi 10 annidel Mezzogiorno si è mossa in linea con quella dell’intero Paese, sebbene con oscillazioni più ampie. In particolare, nel periodo successivo alla pandemia, il Mezzogiorno ha conseguito risultati migliori di quelli dell’intera economia. Un trend spesso sottovalutato che, però, per Antonio, presidente(Federazioneconsorzi enti industrializzazione) e numero uno dell’Area di sviluppo industriale di Salerno, rappresenta il punto di partenza per un nuovo New Deal meridionale. “Tra il 2019 e il 2023 il Pil è aumentato del 3,7 per cento, contro il 3,3 nelle altre regioni; le esportazioni sono cresciute del 13 per cento, contro il 9% del Centro Nord. L’occupazione è salita del 3,5 per cento, a fronte dell’1,5 nel resto del Paese”, spiega.