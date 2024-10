Donna uccisa nell'Aretino, l'ex fidanzato della figlia non risponde al gip e resta in carcere (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Rimane in carcere Irfan Rana Mohamed, il 37enne di origini pakistane, presunto omicida di Letizia Girolami, la 72enne ritrovata morta in un campo a Foiano della Chiana nell'Aretino nella notte tra il 5 e il 6 ottobre. Questa la decisione del gip in seguito all'udienza di convalida del fermo, che si è tenuta oggi presso la casa circondariale di Arezzo. L'uomo è ritenuto responsabile dell'omicidio della 72enne, colpita alla testa con un bastone. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cortona, avevano portato subito al 37enne, ex fidanzato della figlia della vittima. Interrogato dagli inquirenti, subito dopo il rinvenimento del corpo, aveva prima reso una testimonianza poco convincente e poi aveva confessato l'aggressione, ma senza dare altri elementi. Agi.it - Donna uccisa nell'Aretino, l'ex fidanzato della figlia non risponde al gip e resta in carcere Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Rimane inIrfan Rana Mohamed, il 37enne di origini pakistane, presunto omicida di Letizia Girolami, la 72enne ritrovata morta in un campo a FoianoChianaa notte tra il 5 e il 6 ottobre. Questa la decisione del gip in seguito all'udienza di convalida del fermo, che si è tenuta oggi presso la casa circondariale di Arezzo. L'uomo è ritenuto responsabile dell'omicidio72enne, colpita alla testa con un bastone. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cortona, avevano portato subito al 37enne, exvittima. Interrogato dagli inquirenti, subito dopo il rinvenimento del corpo, aveva prima reso una testimonianza poco convincente e poi aveva confessato l'aggressione, ma senza dare altri elementi.

