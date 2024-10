Di Santo: “Un pezzo di Sannio ad accogliere l’Amerigo Vespucci in Australia” (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “La partecipazione di un nostro giovane concittadino a un evento così importante ci inorgoglisce e ci conferma che 30 anni fa la nostra amministrazione fu lungimirante nel creare il Centro di Educazione Musicale Permanente (CEMP) che ha dato la possibilità a tantissimi giovani, sin da bambini, di imparare a suonare uno strumento musicale, come è stato per Filippo Colangelo”. Anteprima24.it - Di Santo: “Un pezzo di Sannio ad accogliere l’Amerigo Vespucci in Australia” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “La partecipazione di un nostro giovane concittadino a un evento così importante ci inorgoglisce e ci conferma che 30 anni fa la nostra amministrazione fu lungimirante nel creare il Centro di Educazione Musicale Permanente (CEMP) che ha dato la possibilità a tantissimi giovani, sin da bambini, di imparare a suonare uno strumento musicale, come è stato per Filippo Colangelo”.

Terremoti, doppia scossa nell'entroterra nella notte - La prima è stata di magnitudo 2.7 e la seconda di 2.5, entrambe con epicentro vicino a Fontanigorda. Non si registrano danni a cose o persone ... (genovatoday.it)

Comune di Padova: in mostra alle ex Scuderie di Palazzo Moroni “Pezzo dopo pezzo” di Anna Battaglia - La mostra è realizzata in collaborazione con l’assessorato alla cultura e aperta al pubblico dal 3 al 27 ottobre 2024 presso le Scuderie di Palazzo Moroni, in Via del Municipio, n. 1. “Simple” è lo ps ... (padovanews.it)

Non solo Alpi: Lago Santo, la Skyrace che non ti aspetti - La terza edizione dell'evento offre agli skyrunners la possibilita di scoprire un teatro d'operazioni fuori dal consueto e decisamente sorprendente ... (sportmediaset.mediaset.it)