Ilfattoquotidiano.it - Da Formula 1 a Formula Bavaglio: quella doppia morale della Fia che sta mettendo a tacere anche gli ultimi piloti di razza

(Di martedì 8 ottobre 2024) Come da destino che accomuna tutti i grandi campioni,Max Verstappen annovera una discreta dose di detrattori. Mail più acerrimo tra questi non può negare come il pilota olandese sia tutto tranne che un pupazzo. Gli si possono contestare atteggiamenti da bullo, una condotta talvolta sopra le righe, un nutrito repertorio di scorrettezze varie. Però, al netto di qualità sportive di eccellente fattura, Verstappen è un personaggio senza maschere né filtri. Merce sempre più rara in una1 che i padroni del vapore vogliono sempre più edulcorata, plastificata e anodina. Unache va oltre il semplice concetto di punire comportamenti inappropriati. Nel week-end del Gran Premio di Singapore Verstappen è stato sanzionato dalla Fia allo svolgimento di non meglio precisati lavori socialmente utili per una parolaccia pronunciata in conferenza stampa.