Oasport.it - Coppa Davis 2024, Felix Auger-Aliassime non sarà presente a Malaga: definito il sostituto

(Di martedì 8 ottobre 2024) Assenza pesante per il Canada in vista delle finali di. La formazione guidata da Frank Dancevic, che ha vinto il titolo nel 2022, sirà in Spagna priva diche proprio due anni fa fu il vero e proprio trascinatore della sua squadra verso la vittoria, vincendo tutti i singolari giocati.che, come comunica in un comunicato ufficiale Tennis Canada, si vuole concentrare sul recupero dopo questa stagione eimpegnato in alcune iniziative educative in Togo, Paese che gli è particolarmente caro per le sue origini. “Dato che la stagione tennistica è lunga, ho poche opportunità di dedicarmi a progetti umanitari, e questo è ciò che mi ha portato a prendere la difficile decisione di saltare i quarti di finale della