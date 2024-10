“Come un infiltrato”. Il procuratore Melillo disintegra Striano e gli spioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo non si nasconde sull'inchiesta dossieraggio. Giovanni Melillo, in un'intervista al Corriere della Sera, delinea un quadro inquietante dopo quanto emerso negli ultimi mesi: “La raccolta abusiva, la manipolazione, il commercio e l'uso strumentale delle informazioni riservate custodite negli archivi digitali, sono da tempo divenuti arnesi tanto delle tradizionali organizzazioni criminose quanto delle forme selvagge della competizione propria dei mercati d'impresa e della politica. Dati che servono a condizionare anche l'economia e la politica che altro scopo può avere accedere e accumulare abusivamente dati digitali utili alla formazione di dossier illegali? Non è nemmeno necessario utilizzare le informazioni, talvolta basta far sapere che è possibile farlo. Iltempo.it - “Come un infiltrato”. Il procuratore Melillo disintegra Striano e gli spioni Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilnazionale antimafia e antiterrorismo non si nasconde sull'inchiesta dossieraggio. Giovanni, in un'intervista al Corriere della Sera, delinea un quadro inquietante dopo quanto emerso negli ultimi mesi: “La raccolta abusiva, la manipolazione, il commercio e l'uso strumentale delle informazioni riservate custodite negli archivi digitali, sono da tempo divenuti arnesi tanto delle tradizionali organizzazioni criminose quanto delle forme selvagge della competizione propria dei mercati d'impresa e della politica. Dati che servono a condizionare anche l'economia e la politica che altro scopo può avere accedere e accumulare abusivamente dati digitali utili alla formazione di dossier illegali? Non è nemmeno necessario utilizzare le informazioni, talvolta basta far sapere che è possibile farlo.

