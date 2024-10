Cobolli sfida il suo idolo a Shanghai | contro Djokovic servirà la partita perfetta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tra le tante soddisfazioni che Flaviosi sta togliendo nel suo 2024 fantastico, c’è anche quella di affrontare i migliori giocatori del mondo. Uno di questi è Novakdel tennista azzurro nonché suo avversario in occasione del match di terzo turno del Masters 1000 di2024.non ha avuto neppure il tempo di prepararsi psicologicamente dato che neppure 24 ore prima del match era ancora in campo sul cemento cinese per laStan Wawrinka, slittata di vari giorni a causa della pioggia. Fortunatamente il classe 2002 non dovrà più preoccuparsi della pioggia poiché il suo matchNole è in programma sullo Stadium Court, dotato di tetto. Dovrà però preoccuparsi del suo avversario, che non ha bisogno di presentazioni e che partirà nettamente favorito nonostante non stia vivendo il momento migliore della sua carriera.