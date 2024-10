Ciclismo, pioggia torrenziale sulla Tre Valli Varesine: partenza posticipata e gara accorciata (Di martedì 8 ottobre 2024) Come da previsioni, le pessime condizioni meteorologiche stanno pesantemente condizionando questa giornata dedicata alla Tre Valli Varesine. Al momento è in corso la prova femminile, con le atlete che sotto una pioggia torrenziale correranno un giro in meno del circuito cittadino di Varese. Per quanto riguarda la prova maschile, la partenza è stata posticipata alle 12:20 a Busto Arsizio ed è stata ridotta: cancellati due giri, quindi si disputeranno circa 30 km in meno. La Bahrain Victorious ha infine annunciato che non saranno al via Antonio Tiberi e Damiano Caruso, costretti al forfait per un virus intestinale. Ciclismo, pioggia torrenziale sulla Tre Valli Varesine: partenza posticipata e gara accorciata SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Come da previsioni, le pessime condizioni meteorologiche stanno pesantemente condizionando questa giornata dedicata alla Tre. Al momento è in corso la prova femminile, con le atlete che sotto unacorreranno un giro in meno del circuito cittadino di Varese. Per quanto riguarda la prova maschile, laè stataalle 12:20 a Busto Arsizio ed è stata ridotta: cancellati due giri, quindi si disputeranno circa 30 km in meno. La Bahrain Victorious ha infine annunciato che non saranno al via Antonio Tiberi e Damiano Caruso, costretti al forfait per un virus intestinale.TreSportFace.

