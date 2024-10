Quotidiano.net - Caso Maddie, il tribunale tedesco assolve il sospettato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Christian Brueckner, per annidi essere il carnefice della piccola, la bimba scomparsa all'età di tre anni, il 3 maggio 2007, mentre si trovava in Portogallo nell'appartamento in cui era in vacanza coi genitori, è stato assolto daldi Braunschweig. Il 47enne resta però per ora in prigione, almeno fino al settembre 2025, per una pena da scontare per stupro.