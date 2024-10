Case Famiglia, nuovo regolamento con focus sulla sicurezza (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il tema della Case Famiglia è delicato e merita la giusta attenzione da parte delle istituzioni, ognuna per le proprie competenze e responsabilità. Questo è un regolamento completo, a mio avviso fatto bene e che tocca tutti i vari aspetti. In primis la dignità e il benessere degli ospiti, il benessere e la tutela dei lavoratori e la sicurezza sulle strutture e sugli impianti". Lo ha detto il vice sindaco di Codigoro con delega ai servizi sociali Francesco Fabbri (nella foto), nel presentare il nuovo regolamento delle Case famiglie che solo nel codigorese sono 5. Nel nuovo testo viene data una maggiore attenzione per la qualificazione dei lavoratori e per la loro sicurezza. Ilrestodelcarlino.it - Case Famiglia, nuovo regolamento con focus sulla sicurezza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il tema dellaè delicato e merita la giusta attenzione da parte delle istituzioni, ognuna per le proprie competenze e responsabilità. Questo è uncompleto, a mio avviso fatto bene e che tocca tutti i vari aspetti. In primis la dignità e il benessere degli ospiti, il benessere e la tutela dei lavoratori e lasulle strutture e sugli impianti". Lo ha detto il vice sindaco di Codigoro con delega ai servizi sociali Francesco Fabbri (nella foto), nel presentare ildellefamiglie che solo nel codigorese sono 5. Neltesto viene data una maggiore attenzione per la qualificazione dei lavoratori e per la loro

