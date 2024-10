Capello contro Theo: «Ce li ricordiamo Baresi e Maldini, no? Lui da capitano ha portato solo negatività» (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Milan di Fonseca è il tema di giornata. O meglio l’anarchia nello spogliatoio rossonero, resa evidente dai rigori tirati (e sbagliati) a Firenze. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere a Fabio Capello: «Ciò che è accaduto è semplicemente inaccettabile. Quando si prepara una partita, si fanno e comunicano delle scelte ben precise. Vale per i corner, le punizioni e naturalmente i rigori». Capello: «Non deve esistere mai che i calciatori facciano quello che vogliono» La Gazzetta sottolinea che a Firenze anche gli episodi hanno inciso parecchio. Fonseca aveva chiaro chi fosse il rigorista, eppure è andata diversamente. Per ben due volte «Non deve esistere mai che i calciatori facciano quello che vogliono. Ilnapolista.it - Capello contro Theo: «Ce li ricordiamo Baresi e Maldini, no? Lui da capitano ha portato solo negatività» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Milan di Fonseca è il tema di giornata. O meglio l’anarchia nello spogliatoio rossonero, resa evidente dai rigori tirati (e sbagliati) a Firenze. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere a Fabio: «Ciò che è accaduto è semplicemente inaccettabile. Quando si prepara una partita, si fanno e comunicano delle scelte ben precise. Vale per i corner, le punizioni e naturalmente i rigori».: «Non deve esistere mai che i calciatori facciano quello che vogliono» La Gazzetta sottolinea che a Firenze anche gli episodi hanno inciso parecchio. Fonseca aveva chiaro chi fosse il rigorista, eppure è andata diversamente. Per ben due volte «Non deve esistere mai che i calciatori facciano quello che vogliono.

Capello non si dà pace : «Darmian? No giocata - controllo sbagliato» - Però lui si trovava la porta libera, se fai lo stop giusto in avanti, aveva tutto molto più libero e sarebbe stato molto più avanti. OCCASIONE GHIOTTA – Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Sport, ritorna sull’occasionissima di Matteo Darmian durante Manchester City-Inter: «Darmian ha ... (Inter-news.it)