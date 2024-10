Calcio Serie D / La Vigor Senigallia fa ricorso per rigiocare il match col Chieti e chiama Grassani (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il pareggio ingiustamente annullato contro il Chieti nel ko per 2-3, la società interviene e viene assistita dal più noto avvocato di diritto sportivo, che ha avuto come clienti le più importanti squadre italiane Senigallia, 8 Ottobre 2024 – La Vigor Senigallia non ci sta e dopo l’evidente torto subito nel recupero del match perso domenica 6 ottobre contro il Chieti per 2-3, a causa di un gol realizzato – come testimoniato da tutti i video e le foto mostrate successivamente da ogni angolazione – ma non concesso a D’Errico né dall’arbitro Radovanovic di Maniago né dal suo assistente, fa ricorso chiedendo la ripetizione della gara, assistita dall’avvocato Mattia Grassani. .com - Calcio Serie D / La Vigor Senigallia fa ricorso per rigiocare il match col Chieti e chiama Grassani Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il pareggio ingiustamente annullato contro ilnel ko per 2-3, la società interviene e viene assistita dal più noto avvocato di diritto sportivo, che ha avuto come clienti le più importanti squadre italiane, 8 Ottobre 2024 – Lanon ci sta e dopo l’evidente torto subito nel recupero delperso domenica 6 ottobre contro ilper 2-3, a causa di un gol realizzato – come testimoniato da tutti i video e le foto mostrate successivamente da ogni angolazione – ma non concesso a D’Errico né dall’arbitro Radovanovic di Maniago né dal suo assistente, fachiedendo la ripetizione della gara, assistita dall’avvocato Mattia

