Alzheimer associazioni dei pazienti a leader G7 | La demenza è una sfida mondiale

Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - La Davos Alzheimer's Collaborative (Dac), insieme all'European Brain Council, alla Global Ceo Initiative on Alzheimer's Disease, all'Associazione italiana malattia di Alzheimer e a Fondazione Prada, ha lanciato oggi un appello urgente ai leader del G7 affinché affrontino la crescente sfida globale dell'Alzheimer e della demenza, adottando le misure necessarie per garantire un accesso equo alle terapie e alle altre innovazioni disponibili. La Dac, una partnership globale di organizzazioni che mira a curare la malattia di Alzheimer e a migliorare la salute del cervello, ha lanciato l'allarme in occasione dell'evento collaterale alla riunione dei ministri della Salute del G7 ad Ancona 'Promuovere la collaborazione globale per la demenza, la salute del cervello e l'invecchiamento sano: Continuare l'impegno del G7'.

