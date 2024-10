“Allucinante”. Heather Parisi, tirano in ballo le sue figlie e scoppia la polemica. Lei interviene (Di martedì 8 ottobre 2024) Heather Parisi rompe il silenzio. La polemica sulle figlie è scoppiata recentemente. La ballerina, personaggio tv divenuto famosissimo in Italia dopo la prima apparizione nel lontano 1979 a “Fantastico“, storico programma Rai, ha rilasciato qualche tempo fa una rivelazione scioccante. Nell’intervista a Belve la showgirl ha infatti dichiarato di aver subito violenze domestiche per oltre 7 anni da un uomo che non ha mai denunciato. La sua vita familiare è tornata alla ribalta poiché la sua seconda figlia, Jacqueline Luna, avuta dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, diventerà presto mamma. La giovane è la compagna di Ultimo, nome d’arte del cantautore Niccolò Moriconi. Sui social da tempo gli hater l’attaccano tirando in ballo i rapporti ‘gelidi’ proprio con Jacqueline. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024)rompe il silenzio. Lasulleta recentemente. La ballerina, personaggio tv divenuto famosissimo in Italia dopo la prima apparizione nel lontano 1979 a “Fantastico“, storico programma Rai, ha rilasciato qualche tempo fa una rivelazione scioccante. Nell’intervista a Belve la showgirl ha infatti dichiarato di aver subito violenze domestiche per oltre 7 anni da un uomo che non ha mai denunciato. La sua vita familiare è tornata alla ribalta poiché la sua seconda figlia, Jacqueline Luna, avuta dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, diventerà presto mamma. La giovane è la compagna di Ultimo, nome d’arte del cantautore Niccolò Moriconi. Sui social da tempo gli hater l’attaccano tirando ini rapporti ‘gelidi’ proprio con Jacqueline.

Heather Parisi non ne può più e risponde a tono a chi l’accusa di aver abbandonato le sue figlie - Fra madre e figlia, come è noto, non scorre buon sangue. Su Instagram nelle ultime ore si è scatenato il panico: perché? Heather Parisi condivide una foto con il marito dall’Italia Attualmente Heather Parisi è in Italia con il marito Umberto Maria Anzolin; nei post condivisi in questi giorni, ... (Donnapop.it)

Heather Parisi Intervista Shock : La Reazione Delle Figlie! - Jacqueline svelò che non vedeva la madre da dieci anni e che non avrebbe voluto rendere pubblica questa triste realtà, ma si era sentita costretta a dissociarsi dalle parole della madre, accusandola di non conoscere nulla della sua vita, se non tramite i social. Heather Parisi si lamenta spesso ... (Gossipnews.tv)

Quanti figli ha Heather Parisi? Il rapporto con le figlie maggiori : “Siamo cresciute senza di lei” - Recentemente ha preso la specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, come scrive sul suo profilo Instagram Chi sono le figlie maggiori di Heather Parisi Jacqueline dopo aver frequentato l’Istituto paritario Visconti nella capitale, nel settembre 2018 si ... (Metropolitanmagazine.it)