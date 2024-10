A Foggia collezionisti da tutta Italia per la prima edizione del 'Non solo vintage market' (Di martedì 8 ottobre 2024) Si chiama ‘Non solo vintage market città di Foggia’ ed è l’evento che porterà nel capoluogo dauno gli estimatori di quanto ha fatto moda dagli anni Cinquanta ai Novanta. L’appuntamento è da venerdì 18 a domenica 20 ottobre dalle 10 alle 21 presso il padiglione numero 71 della Fiera di Foggia Foggiatoday.it - A Foggia collezionisti da tutta Italia per la prima edizione del 'Non solo vintage market' Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si chiama ‘Noncittà di’ ed è l’evento che porterà nel capoluogo dauno gli estimatori di quanto ha fatto moda dagli anni Cinquanta ai Novanta. L’appuntamento è da venerdì 18 a domenica 20 ottobre dalle 10 alle 21 presso il padiglione numero 71 della Fiera di

