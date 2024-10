Varese star di OnlyFans Mady Gio denunciata per evasione fiscale da 15 milioni di euro

Varese, star di OnlyFans Mady Gio denunciata per evasione fiscale da 1,5 milioni di euro (Di lunedì 7 ottobre 2024) A finire sotto la lente della guardia di finanza è Madlina Ioana Filip, in arte Mady Gio, star di OnlyFans da migliaia di follower, residenza a Lugano e residenza fiscale nel Varesotto. Le fiamme gialle del comando provinciale di Varese stanno svolgendo le verifiche per una presunta evasione fiscale da un milione e mezzo di euro. Tg24.sky.it - Varese, star di OnlyFans Mady Gio denunciata per evasione fiscale da 1,5 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A finire sotto la lente della guardia di finanza è Madlina Ioana Filip, in arteGio,dida migliaia di follower, residenza a Lugano e residenzanel Varesotto. Le fiamme gialle del comando provinciale distanno svolgendo le verifiche per una presuntada un milione e mezzo di

I finanzieri hanno inoltrato richiesta alla piattaforma da cui è emerso che 'Mady Gio' aveva ottenuto compensi per circa 1 milione e mezzo negli anni 2021 e 2022. Le fiamme gialle hanno scoperto che affetti, un conto corrente e il dominio web della donna risultano tutti insistenti sul territorio

