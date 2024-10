Università, a Messina e Catania roadshow per il 'Premio Young Talents per le giovani ricercatrici' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - Parte dall'Università di Messina - domani farà tappa all'Università di Catania - il roadshow pensato per raccontare il Premio 'Youngs Talents Italia-L'Oréal-Unesco per le donne e la scienza', arrivato in Italia alla XXIII edizione. Il bando si aprirà il 12 novembre 2024 e l'obiettivo è superare le 260 candidature dell'anno scorso. In Italia, dal 2002 al 2023, il programma 'L'Oréal Italia Unesco per le donne e la scienza' ha assegnato un totale di 112 borse di studio e, a partire dalla XXII edizione, in accordo con la giuria, le sei borse di studio del valore di 20mila euro ciascuna, sono diventate dei veri e propri Premi. L'obiettivo è coinvolgere un numero più ampio di ricercatrici del sud Italia e avere una maggiore compatibilità con altre borse di studio che le candidate potrebbero ottenere. Liberoquotidiano.it - Università, a Messina e Catania roadshow per il 'Premio Young Talents per le giovani ricercatrici' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - Parte dall'di- domani farà tappa all'di- ilpensato per raccontare ilItalia-L'Oréal-Unesco per le donne e la scienza', arrivato in Italia alla XXIII edizione. Il bando si aprirà il 12 novembre 2024 e l'obiettivo è superare le 260 candidature dell'anno scorso. In Italia, dal 2002 al 2023, il programma 'L'Oréal Italia Unesco per le donne e la scienza' ha assegnato un totale di 112 borse di studio e, a partire dalla XXII edizione, in accordo con la giuria, le sei borse di studio del valore di 20mila euro ciascuna, sono diventate dei veri e propri Premi. L'obiettivo è coinvolgere un numero più ampio didel sud Italia e avere una maggiore compatibilità con altre borse di studio che le candidate potrebbero ottenere.

A Messina e Catania roadshow per il 'Premio Young Talents Italia-L'Oréal-Unesco per le donne e la scienza' - Il bando si aprirà il prossimo 12 novembre, l'obiettivo è coinvolgere un numero ampio di ricercatrici del Sud Italia Parte dall'Università di Messina - domani farà tappa all'Università di Catania - il roadshow pensato per raccontare il Premio 'Youngs Talents Italia-L'Oréal-Unesco per le donne e la ...

Questo Premio, però, continua a mandare un messaggio forte e chiaro: C1 - Internal use l'impegno per eliminare queste barriere e il riconoscimento del contributo inestimabile delle donne alla ricerca scientifica". "Il programma 'For Women in Science' rappresenta un punto di riferimento ...

