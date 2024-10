Un’altra aggressione a don Coluccia: ma il sacerdote in trincea contro criminalità e spaccio non arretra (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora una volta, don Antonio Coluccia, il noto sacerdote in prima linea nella lotta contro lo spaccio e la criminalità organizzata, è stato bersaglio di un tentativo di aggressione. Ieri sera, durante una delle sue “passeggiate della legalità” al Quarticciolo, un uomo armato di bomboletta d’acciaio si è avventato contro di lui, tentando di colpirlo. L’intervento tempestivo della scorta ha sventato l’attacco ed evitato il peggio, mentre il colpo di pistola esploso in aria dagli agenti ha disperso una folla di residenti che cercava di ostacolare le forze dell’ordine. Nuovo tentativo di aggressione a don Coluccia: ed emergono complicità preoccupanti L’aggressore, un uomo di 41 anni, è stato arrestato con l’accusa di resistenza aggravata. E il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma. Secoloditalia.it - Un’altra aggressione a don Coluccia: ma il sacerdote in trincea contro criminalità e spaccio non arretra Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora una volta, don Antonio, il notoin prima linea nella lottaloe laorganizzata, è stato bersaglio di un tentativo di. Ieri sera, durante una delle sue “passeggiate della legalità” al Quarticciolo, un uomo armato di bomboletta d’acciaio si è avventatodi lui, tentando di colpirlo. L’intervento tempestivo della scorta ha sventato l’attacco ed evitato il peggio, mentre il colpo di pistola esploso in aria dagli agenti ha disperso una folla di residenti che cercava di ostacolare le forze dell’ordine. Nuovo tentativo dia don: ed emergono complicità preoccupanti L’aggressore, un uomo di 41 anni, è stato arrestato con l’accusa di resistenza aggravata. E il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma.

