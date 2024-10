Un passo indietro dopo Anfield Ravaglia più di un portiere di scorta Beukema è sempre una certezza Aebischer e Moro sono impalpabili

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024)6,5 Sicuro nelle uscite e provvidenziale al 91’ sul destro velenoso di Mihaila che sfiora il colpaccio. Holm 6 Per essere la prima da titolare in stagione la sfanga. La gamba comincia a vedersi e va lodata la concentrazione in fase difensiva: la diagonale al 14’ su Bonny salva un gol fatto. Mancano ancora le sgroppate sulla fascia: arriveranno quando crescerà la condizione.6,5 Tante chiusure importanti, quando nel primo tempo il Parma si affaccia spesso in area rossoblù. Uno dei pochi che la partita non la sbaglia. Erlic 6,5 Vale il ragionamento fatto per il compagno di reparto: massima concentrazione nelle chiusure e in aggiunta due occasioni da gol non sfruttate al meglio. Ma sostituisce più che degnamente lo squalificato Lucumi. Lykogiannis 5,5 Coulibaly e Cancellieri nel primo tempo dalla sua parte banchettano.