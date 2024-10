UFFICIALE – Infortunio Zapata, confermato il peggio: comunicato! (Di lunedì 7 ottobre 2024) Diramato il comunicato del Torino sull’Infortunio di Duvan Zapata durante Inter-Torino. Il club granata ha aggiornato dopo gli esami. comunicato UFFICIALE – Confermata l’ipotesi della vigilia su Zapata. Il comunicato UFFICIALE del Torino, purtroppo, non lascia nessun dubbio. Questa la nota della società granata: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Il Torino Football Club abbraccia con affetto Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto in campo”. Infortunio Zapata, purtroppo diagnosi confermata: l’Inter gli è vicina IPOTESI CONFERMATA – Durante Inter-Torino l’attaccante è uscito al minuto 84 per Yann Karamoh a causa di una torsione innaturale intorno al ginocchio. Inter-news.it - UFFICIALE – Infortunio Zapata, confermato il peggio: comunicato! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Diramato ildel Torino sull’di Duvandurante Inter-Torino. Il club granata ha aggiornato dopo gli esami.– Confermata l’ipotesi della vigilia su. Ildel Torino, purtroppo, non lascia nessun dubbio. Questa la nota della società granata: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvanhanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Il Torino Football Club abbraccia con affetto Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto in campo”., purtroppo diagnosi confermata: l’Inter gli è vicina IPOTESI CONFERMATA – Durante Inter-Torino l’attaccante è uscito al minuto 84 per Yann Karamoh a causa di una torsione innaturale intorno al ginocchio.

