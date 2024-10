Traffico Roma del 07-10-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori di pittura in via di Torrevecchia tra via di Boccea a via dei Casali di Torrevecchia riduzioni di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore di maggiorchiuso lo ricordiamo un tratto di via Santo Stefano Rotondo all’altezza dell’ospedale San Giovanni addolorata per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale deviazioni anche per le linee bus 117 e 117 di sono in programma lavori notturni nella galleria pasa chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domattina entrato tra Largo di Porta Cavalleggeri e Piazza della Rovere in direzione del lungo deviat e anche le 9 linee bus di zona ...