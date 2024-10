Traffico Roma del 07-10-2024 ore 08:30 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Luceverde Roma Un saluto dalla redazione code per Traffico intenso in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e del raccordo trafficato anche il tratto della diramazione Roma nord tra Settebagni e il raccordo anulare intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Pontina intenso il Traffico in esterna con rallentamenti e code tra prendi Tiburtina ed ancora tra Flaminia e Cassia trafficato il tratto della A24 Roma-l’aquila-teramo con code tra Settecamini di raccordo a seguire ancora code tra Tor Cervara tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale est intenso il Traffico sulla Pontina con code tra raccordo è l’Eur ... Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione code perintenso in entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova e del raccordo trafficato anche il tratto della diramazionenord tra Settebagni e il raccordo anulare intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Pontina intenso ilin esterna con rallentamenti e code tra prendi Tiburtina ed ancora tra Flaminia e Cassia trafficato il tratto della A24-l’aquila-teramo con code tra Settecamini di raccordo a seguire ancora code tra Tor Cervara tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale est intenso ilsulla Pontina con code tra raccordo è l’Eur ...

