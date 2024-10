Torna Confluenze. Rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Torna Confluenze. All’origine di “Confluenze. Rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo” vi e’ il gruppo di redazione di “Chimera”, mensile di politica e cultura della Città di Arezzo, una rivista che uscì dal 1982 al 1988. Sono passati 40 anni dalla prima edizione di Confluenze Rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo e oggi si ripropone quella che è la 24° edizione. Fino al 2008 si sono svolte 22 edizioni di Confluenze e, lo scorso anno, si è avuta una breve edizione del Festival “Confluenze Reloaded”. Alla Rassegna Confluenze, nell’arco degli anni, hanno partecipato moltissimi poeti contemporanei, critici e letterati, oltre che autori aretini. Lanazione.it - Torna Confluenze. Rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 –. All’origine di “didi” vi e’ il gruppo di redazione di “Chimera”, mensile di politica e culturadi, una rivista che uscì dal 1982 al 1988. Sono passati 40 anni dalla prima edizione dididie oggi si ripropone quella che è la 24° edizione. Fino al 2008 si sono svolte 22 edizioni die, lo scorso anno, si è avuta una breve edizione del Festival “Reloaded”. Alla, nell’arco degli anni, hanno partecipato moltissimi poeti contemporanei, critici e letterati, oltre che autori aretini.

Torna "Confluenze – Rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo" - G. Caneschi e M. Cesari e M. Colusso. De Angelis, P. . 3. Lo sforzo fatto per "CONFLUENZE 2024" e quello di riproporre la configurazione "standard": Tre pomeriggi di incontri tecnici Tre serate di reading Quattro Incontri nelle scuole al mattino Tra i tanti nomi che sono giunti in Arezzo e ...

