Sopravvissuti al 7 ottobre, l'incubo della famiglia Holot: «Nascosti in una stanza per più di 12 ore: volevo che i miei figli morissero nel sonno» (Di lunedì 7 ottobre 2024) È trascorso un anno da quel maledetto 7 ottobre in cui tanti persero la vita a seguito dell'attacco di Hamas. Ma c'è anche chi ce l'ha fatta, come Almog Holot, una madre e Leggo.it - Sopravvissuti al 7 ottobre, l'incubo della famiglia Holot: «Nascosti in una stanza per più di 12 ore: volevo che i miei figli morissero nel sonno» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È trascorso un anno da quel maledetto 7in cui tanti persero la vita a seguito dell'attacco di Hamas. Ma c'è anche chi ce l'ha fatta, come Almog, una madre e

Israele e Palestina, un anno dopo il massacro del 7 ottobre - A breve si celebrerà l'anniversario del massacro del 7 ottobre, un evento che ha segnato profondamente la storia recente del Medio Oriente. In quella tragica giornata, numerosi cittadini israeliani, i ... (informazione.it)