Sabato sera, intorno alle 20:30, un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Partanna, un paese della provincia di Trapani. Un giovane di 25 anni, Calogero Ingoglia, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto mentre era alla guida della sua moto lungo la via Castelvetrano. Ingoglia, che stava trasportando un amico come passeggero, è uscito improvvisamente di strada, provocando l'impatto fatale. Il giovane motociclista è deceduto sul colpo, come confermato dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente, che purtroppo hanno potuto solo constatarne il decesso. Il passeggero, un amico di Ingoglia, è stato invece trasferito d'urgenza all'ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano e successivamente al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo a causa delle gravi ferite riportate. Le sue condizioni sono state definite critiche.

Thesocialpost.it - Si schianta in moto con l’amico, Calogero muore sull’asfalto: dramma nel trapanese

