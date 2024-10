Salute mentale, all'Extra G7 Ale e Franz per sensibilizzare e stimolare una riflessione collettiva (Di lunedì 7 ottobre 2024) ANCONA – Affrontare il tema della Salute mentale abbattendo i pregiudizi che lo circondano. É quanto hanno fatto ieri sera ad Ancona in un Teatro delle Muse gremito, i comici Ale e Franz in uno speciale sketch dalla loro panchina basato su scritti e testimonianze lasciati dai pazienti Anconatoday.it - Salute mentale, all'Extra G7 Ale e Franz per sensibilizzare e stimolare una riflessione collettiva Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ANCONA – Affrontare il tema dellaabbattendo i pregiudizi che lo circondano. É quanto hanno fatto ieri sera ad Ancona in un Teatro delle Muse gremito, i comici Ale ein uno speciale sketch dalla loro panchina basato su scritti e testimonianze lasciati dai pazienti

A Corviale una partita di calcio per la giornata mondiale della salute mentale - Giovedì 10 ottobre al Campo dei Miracoli di Corviale alle ore 10:00 si terrà una partita di calcio per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale. “I ragazzi dei Centri Diurni e anche le loro famiglie sono spesso ospiti di questa struttura e in occasione della Giornata Mondiale della... (Romatoday.it)

Memoria Imperfetta - la salute mentale torna in scena - Il testo di Memoria imperfetta è di Alessandra Pennacchioni, psichiatra che ha lavorato per molti anni nel Servizio di Salute Mentale di Arezzo. . Collabora da lunghi anni con il Servizio di salute mentale di Arezzo con progetti di laboratori teatrali e la loro esperienza e sensibilità sul tema ... (Lanazione.it)

VIDEO | Boom di malattie psichiche dopo la pandemia - Palermo diventa "capitale della salute mentale" - Il 10 ottobre - in occasione della celebrazione della Giornata mondiale di salute mentale - la centralità del tema in Italia da quest’anno spetterà a Palermo. Per la prima volta in assoluto, infatti, la Fondazione Tommaso Dragotto realizzerà una manifestazione, destinata a ripetersi ogni 10... (Palermotoday.it)