Saccheggi nel cratere Arrestati due fratelli | rubavano il rame da case e cimiteri

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Di giorno con la loro ditta lavoravano alla ricostruzione post sisma nell’alto Maceratese, la seraavano ildadei piccoli paesi: per questa accusa sono finiti in carcere duebeneventani, entrambi pregiudicati. In otto mesi ne avrebbero rubati 70 quintali, per un valore di 50mila euro. I reati di cui sono chiamati a rispondere sono furto aggravato, autoriciclaggio in concorso e trasporto di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione. Le indagini sono partite a novembre a Sarnano, dopo che i carabinieri di Sarnano hanno accertato un ingente furto di discendenti inda una struttura ricettiva, chiusa per lavori di ristrutturazione. In breve è stato scoperto che in zona c’erano duedi Benevento, di 40 e 41 anni, pregiudicati per reati contro la persona e il patrimonio. (Ilrestodelcarlino.it)