Rigore su Baldanzi: le spiegazioni di La Penna e le reazioni della Roma e dei tifosi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Furia Roma a Monza. La squadra di Juric, dopo aver sprecato tante occasioni, ha pareggiato contro i brianzoli ma a far arrabbiare tifoseria e società è l’arbitraggio per un calcio di Rigore non concesso nel finale di gara. Una scelta del fischietto La Penna e Var che ha spinto pure Ghisolfi ad Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Furiaa Monza. La squadra di Juric, dopo aver sprecato tante occasioni, ha pareggiato contro i brianzoli ma a far arrabbiare tifoseria e società è l’arbitraggio per un calcio dinon concesso nel finale di gara. Una scelta del fischietto Lae Var che ha spinto pure Ghisolfi ad

