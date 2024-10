Rapina a Firenze, arrestato 18enne tunisino (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’arrestato, già noto alle forze di polizia, è stato condotto presso la casa circondariale di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria Imolaoggi.it - Rapina a Firenze, arrestato 18enne tunisino Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’, già noto alle forze di polizia, è stato condotto presso la casa circondariale di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria

Firenze : tenta di rapinare una turista in Borgognissanti. Bloccato da due passanti. Arrestato dai carabinieri - Prima dell'alba di ieri, 19 settembre 2024, nel corso di un servizio di controllo del territorio teso a contrastare i reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne tunisino, ritenuto responsabile del reato di tentata ... (Firenzepost.it)

Firenze - anziano aggredito : arresto convalidato dal gip per la 25enne. L’accusa : rapina e lesioni aggravate - . E' stata arrestata su ordinanza del Gip del Tribunale di Firenze, la donna di 25 anni, di origine romena, accusata dell'aggressione al 92enne avvenuta giovedì scorso in via Maso Finiguerra a Firenze L'articolo Firenze, anziano aggredito: arresto convalidato dal gip per la 25enne. ccusa: rapina ... (Firenzepost.it)

Anziano picchiato a Firenze è in coma - la 25enne fermata per rapina e lesioni : i due si conoscevano - L'uomo versa ancora in gravissime condizioni. La 25enne identificata dopo la violenta aggressione ai danni di un anziano di 91 anni, avvenuta giovedì scorso a Firenze, in via Maso Finiguerra, è stata sottoposta a fermo. Le accuse ipotizzate dalla magistratura per la donna, di origini romene e ... (Fanpage.it)

All’alba in via Palazzuolo. Rapinata dopo la disco, il malvivente fermato dai passanti - Arrestato dai carabinieri, che da giorni stanno effettuando nella zona servizi straordinari coordinati dalla prefettura. Fortezza, pusher in manette ... (lanazione.it)

Firenze: strappa catenina a una turista in via Palazzuolo e fugge. Arrestato 18enne - I carabinieri hanno arrestato nella notte tra il 4 ed il 5 ottobre 2024, un tunisino di 18 anni, già noto alle forze dell'ordine, in via Palazzuolo con l'accusa di rapina ... (firenzepost.it)

Firenze, servizi straordinari dei carabinieri: controllate 220 persone, arresti e denunce - Complessivamente, nel corso dei servizi sono state controllate circa 220 persone, numerose già noti alle forze di polizia. Di queste, sette sono state segnalate alla Prefettura come assuntori dal ... (055firenze.it)