Premio Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun

Il Premio Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la loro scoperta dei microRNA e il loro ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. L'annuncio è stato fatto dall'assemblea del Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo così la settimana dedicata ai prestigiosi riconoscimenti, che proseguirà con i premi per la Fisica, la Chimica, la Letteratura, la Pace e l'Economia.Scoperte fondamentaliAmbros e Ruvkun sono stati premiati per aver identificato il primo microRNA conosciuto, il lin-4, e per aver svelato il meccanismo attraverso il quale questi piccoli RNA regolano l'espressione genica. I microRNA sono molecole di RNA non codificanti che svolgono un ruolo cruciale nella modulazione dell'attività genica.

