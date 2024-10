Praiano sequestrate due strutture ricettive abusive sul Sentiero degli Dei

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I carabinieri di Amalfi hanno effettuato un blitz lungo il celebreDei, nel comune di, scoprendo dueirregolari. La prima, come riportato sul quotidiano SalernoToday, risultava ufficialmente come un deposito per attrezzi e prodotti agricoli, ma in realtà operava come azienda agrituristica. La seconda, una costruzione in legno con pavimento e cucina industriale, era stata edificata senza autorizzazione paesaggistica, pur essendo registrata come casotto di legno. A seguito dei controlli, entrambe lesono state sottoposte a sequestro. Il titolare dell’attività ricettiva e il proprietario del fondo agricolo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazioni legate alle normative edilizie e paesaggistiche. Segui ZON.IT su Google News.