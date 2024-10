Ilfattoquotidiano.it - Poliziotto fuori servizio uccide un giovane a Crotone, un uomo gli spara dopo il linciaggio e lo manca: il video

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il pomeriggio di follia che si è consumato oggi apoteva avere un bilancio più grave. Ilche ha rischiato ile che ha ucciso il pizzaiolo Francesco Chimirri nel quartiere Lamparano non sarebbe stato l’unico are con la pistola d’ordinanza. In questo momento, infatti, circola unin cui uno degli aggressori raccoglie da terra una pistola ed esplode un colpo contro ilche appare stordito a causa dei calci e dei pugni subiti dai parenti del pizzaiolo. Probabilmente chi hato hato il bersaglio perché, stando a quanto trapela dagli ambienti investigativi, pare che l’ispettore non abbia ferite d’arma da fuoco. Piuttosto ha riportato la frattura della mandibola e la rottura di alcuni denti. Ilè adesso ricoverato all’ospedale di Catanzaro dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico.