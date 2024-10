Piazza Martinelli, è caccia a chi ha trasformato l'area giochi per bambini in una discarica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un gesto incivile e inaccettabile quello che si è verificato in Piazza Martinelli, un'area destinata al gioco dei bambini nel cuore del centro storico di Como. Diversi sacchi dell'immondizia sono stati abbandonati nei pressi di un cestino della spazzatura, trasformando un angolo di tranquillità Quicomo.it - Piazza Martinelli, è caccia a chi ha trasformato l'area giochi per bambini in una discarica Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un gesto incivile e inaccettabile quello che si è verificato in, un'destinata al gioco deinel cuore del centro storico di Como. Diversi sacchi dell'immondizia sono stati abbandonati nei pressi di un cestino della spazzatura, trasformando un angolo di tranquillità

Piazza Martinelli, è caccia a chi ha trasformato l'area giochi per bambini in una discarica - Un gesto incivile e inaccettabile quello che si è verificato in piazza Martinelli, un'area destinata al gioco dei bambini nel cuore del centro storico di Como. Diversi sacchi dell'immondizia sono ... (quicomo.it)

Cristiani in terra araba, la testimonianza di Martinelli - È una Chiesa fatta totalmente di migranti, quella che vive nella penisola arabica, una regione dove i cristiani – pur attestati nei primi secoli come alcune scoperte archeologiche hanno dettagliato – ... (chiesadimilano.it)

RANIERI, Serata magica. Ci voleva. Portieri super - Il difensore gigliato Luca Ranieri è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola per analizzare la sfida del Franchi che la sua Fiorentina ha vinto contro il Milan: "E' stata ... (firenzeviola.it)