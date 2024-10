Per fuggire morde i Carabinieri: 29enne in manette (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato colto in flagranza all’interno di un appartamento che si apprestava a svaligiare la notte scorsa a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Per sottrarsi ai Carabinieri, arrivati sul posto con due pattuglie, ha reagito prendendo a morsi i militari. Un 29enne di origine romena è stato alla fine bloccato e arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A dare l’allarme è stata una segnalazione al 112. L’uomo ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Avellino in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. L'articolo Per fuggire morde i Carabinieri: 29enne in manette proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Per fuggire morde i Carabinieri: 29enne in manette Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato colto in flagranza all’interno di un appartamento che si apprestava a svaligiare la notte scorsa a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Per sottrarsi ai, arrivati sul posto con due pattuglie, ha reagito prendendo a morsi i militari. Undi origine romena è stato alla fine bloccato e arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A dare l’allarme è stata una segnalazione al 112. L’uomo ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Avellino in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. L'articolo Perinproviene da Anteprima24.it.

