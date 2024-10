Ospedale Murri a Fermo Gastroenterologia reparto d’eccellenza | ecco quali

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Unnoto anche oltre i confini regionali, quello delladel, diretto da Giampiero Macarri con uno staff di grande livello. Tre i capisaldi che ne fanno un’eccellenza su scala nazionale e che proiettano ilal futuro: il trattamento delle lesioni bilio-pancreatiche, quello delle malattie infiammatorie croniche intestinali e l’endoscopia bariatrica. Untutto nuovo che in questo momento può vantare musica in filodiffusione alle stanze singole o, al massimo, con due posti letto, tutte dotate di bagno. Unorganizzato in prossimità con l’endoscopia per evitare meno spostamenti possibili al paziente, con quattordici posti letto più un 15esimo riservato alle prestazioni endoscopiche, che consentono ora di trattenere in osservazione i pazienti per 24 ore. (Ilrestodelcarlino.it)