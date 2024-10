Zon.it - Oroscopo Paolo Fox, martedì 8 ottobre 2024:

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’diFox per oggi,Ariete In amore, potrebbe esserci qualche tensione, ma nulla di irrisolvibile con un po’ di pazienza e dialogo. Sul lavoro, le cose sembrano procedere lentamente, ma non abbatterti: presto raccoglierai i frutti del tuo impegno? Toro Buone notizie per i sentimenti, con una forte connessione per chi è in coppia. Sul lavoro, è il momento di riprendere in mano progetti lasciati in sospeso, non perdere questa occasione Gemelli Cerca di evitare polemiche in amore, i malintesi potrebbero causare tensioni. Sul lavoro, concentrati di più per superare piccoli intoppi che potrebbero rallentare i progetti Cancro L’amore è in primo piano, con momenti di forte intesa e passione.