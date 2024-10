Operata la ragazza investita in viale Doria, Trantino: "Parlare del sovrappasso è fuorviante" (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Hannah, la ragazza irlandese, investita mentre attraversava la circonvallazione sulle strisce pedonali, all’inizio di viale Andrea Doria, è stata sottoposta a intervento. Le sue condizioni sono stabili, ma rimane in prognosi riservata. Per adesso mi preoccupo di conoscere l’evoluzione del suo Cataniatoday.it - Operata la ragazza investita in viale Doria, Trantino: "Parlare del sovrappasso è fuorviante" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Hannah, lairlandese,mentre attraversava la circonvallazione sulle strisce pedonali, all’inizio diAndrea, è stata sottoposta a intervento. Le sue condizioni sono stabili, ma rimane in prognosi riservata. Per adesso mi preoccupo di conoscere l’evoluzione del suo

