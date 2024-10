"Non è un tabù ma va fatta bene": Elly Schlein rispolvera la patrimoniale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono giorni difficili per Elly Schlein costretta a schivare gli attacchi del gemello diverso Giuseppe Conte che ha rotto definitivamente il campo largo. Così la segretaria del Partito democratico cosa fa? Ovvio, tira fuori dal cilindro un "evergreen", la tanto cara tassa patrimoniale che serve a scaldare i cuori dei più "rossi" tra i suoi sostenitori. «La patrimoniale non è un tabù, ma dobbiamo farla bene», dice davanti alle telecamere di In altre parole, su La7. Elly sa bene che questo è un cavallo di battaglia di un altro suo alleato: Nicola Fratoianni, il quale ogni volta che può rilancia la patrimoniale come panacea di tutti i mali, convinto che tassare la ricchezza delle persone fisiche migliorerà istantaneamente i problemi della nostra economia. Così Schlein prova ad intestarsi questa proposta. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono giorni difficili percostretta a schivare gli attacchi del gemello diverso Giuseppe Conte che ha rotto definitivamente il campo largo. Così la segretaria del Partito democratico cosa fa? Ovvio, tira fuori dal cilindro un "evergreen", la tanto cara tassache serve a scaldare i cuori dei più "rossi" tra i suoi sostenitori. «Lanon è un, ma dobbiamo farla», dice davanti alle telecamere di In altre parole, su La7.sache questo è un cavallo di battaglia di un altro suo alleato: Nicola Fratoianni, il quale ogni volta che può rilancia lacome panacea di tutti i mali, convinto che tassare la ricchezza delle persone fisiche migliorerà istantaneamente i problemi della nostra economia. Cosìprova ad intestarsi questa proposta. (Iltempo.it)

Iltempo.it - "Non è un tabù ma va fatta bene": Elly Schlein rispolvera la patrimoniale

"Sì vabbè... ma dove va?": la frase "rubata" ad Elly Schlein, volano stracci con Conte - E ci si interroga, dunque, sulle ragioni del silenzio della Schlein. Insomma, una Schlein convinta del suo piano. Ogni giorno, una nuova conferma sul fatto che il fantomatico campo largo semplicemente non esiste. Una chiave interpretativa al non-interventismo della segretaria dem arriva dal ... (Liberoquotidiano.it)

"Non si trova tra i primi 100". Il libro di Elly Schlein è un flop clamoroso - I numeri sulle vendite del volume sono una doccia gelata per la segretaria dem. Secondo Mondadori Store il libro firmato Schlein "Non risulta tra i primi cento più venduti nella settimana". (Ilgiornale.it)

Elly Schlein, libro a picco: demolita da numeri e recensioni, la frase che la affossa - ) non vanno molto meglio nemmeno guardando i dati pubblicati da Feltrinelli-Ibs. Un'altra visione del futuro, ultima opera della Schlein scritta insieme alla giornalista Susanna Turco? Bè, a dire il vero non proprio benissimo, almeno a giudicare dalle classifiche. Ma la beffa nella beffa è un'altra. (Liberoquotidiano.it)