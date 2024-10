No, Keanu Reeves non si è rifiutato di consegnare un premio a Whoopi Goldberg (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 5 ottobre 2024 è stato condiviso un post su X in cui si legge che l’attore statunitense Keanu Reeves si è rifiutato «di consegnare il premio alla carriera» all’attrice e conduttrice televisiva statunitense Whoopi Goldberg «perché “non è una brava persona”». Si tratta di un contenuto satirico creduto reale. Non ci sono notizie ufficiali e affidabili secondo cui Keanu Reeves non abbia voluto premiare Whoopi Goldberg, e nemmeno che l’ha descritta come una persona «non brava». Inoltre, non esiste alcun premio alla carriera istituito da un presunto «Comitato di produzione TV», di cui non esistono riscontri. Facta.news - No, Keanu Reeves non si è rifiutato di consegnare un premio a Whoopi Goldberg Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 5 ottobre 2024 è stato condiviso un post su X in cui si legge che l’attore statunitensesi è«diilalla carriera» all’attrice e conduttrice televisiva statunitense«perché “non è una brava persona”». Si tratta di un contenuto satirico creduto reale. Non ci sono notizie ufficiali e affidabili secondo cuinon abbia voluto premiare, e nemmeno che l’ha descritta come una persona «non brava». Inoltre, non esiste alcunalla carriera istituito da un presunto «Comitato di produzione TV», di cui non esistono riscontri.

