Musetti con le pile scariche a Shanghai Ma difficilmente perderà posizioni nel ranking ATP

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un brutto Lorenzoè uscito di scena nel secondo turno del Masters1000 di, in Cina. Il toscano è stato sconfitto con il punteggio di 1-6 7-6 (6) 6-2 dal belga David Goffin in un confronto che si è disputato in via del tutto eccezionale su campi indoor, per via della pioggia che continua a caratterizzare la settimana del torneo in Asia. Una prestazione insufficiente del carrarino, che aveva ambizioni di fare un percorso molto più lungo, ma probabilmente lesono decisamentesoprattutto dal punto di vista mentale. Il calo di tensione che c’è stato da metà del secondo set in avanti è stato evidente, in quanto Lorenzo si è trovato avanti 4-2 nel secondo parziale e ha finito per perderlo al tie-break.