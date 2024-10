Mo: Schifani, 'sette ottobre data drammaticamente scolpita nella storia' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - “Il 7 ottobre è una data drammaticamente scolpita nella storia. Un anno fa, si consumava un feroce assalto terroristico contro il popolo israeliano da parte di Hamas. Una barbarie indicibile di morte e sofferenza. Le conseguenze sono sotto gli occhi del mondo: un conflitto allargato in Medio Oriente, con il rischio costante di una ulteriore escalation. Quanto accaduto dodici mesi fa è una ferita aperta che porta con sé il dovere di combattere le mutevoli forme di quell'antisemitismo che, purtroppo, anche in Europa sta conoscendo una fase di grande intensità. Il ricordo delle vittime del 7 ottobre, e il pensiero di quegli israeliani che sono ancora sotto sequestro, ci devono spingere a un contrasto incessante dell'odio e alla violenza”. Così il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - “Il 7è una. Un anno fa, si consumava un feroce assalto terroristico contro il popolo israeliano da parte di Hamas. Una barbarie indicibile di morte e sofferenza. Le conseguenze sono sotto gli occhi del mondo: un conflitto allargato in Medio Oriente, con il rischio costante di una ulteriore escalation. Quanto accaduto dodici mesi fa è una ferita aperta che porta con sé il dovere di combattere le mutevoli forme di quell'antisemitismo che, purtroppo, anche in Europa sta conoscendo una fase di grande intensità. Il ricordo delle vittime del 7, e il pensiero di quegli israeliani che sono ancora sotto sequestro, ci devono spingere a un contrasto incessante dell'odio e alla violenza”. Così il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato

